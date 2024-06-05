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TIFFANY\u0026CO. ティファニーピアス　ツイストノットサマセット　ピアス片耳
商品番号 A67080111772
商品名

TIFFANY\u0026CO. ティファニーピアス　ツイストノットサマセット　ピアス片耳
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 3,382 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Tiffany\u0026Co.ティファニータイプ…ツイストノット　サマセットピアス片耳素材…シルバーsilver925サイズ…約9mm箱、袋付き。メッシュの丸型になっていて、形がとてもかわいいです☆中古品ですので、よくご理解いただいた上でのご購入をお願い致します。
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