TIFFANY\u0026CO. ティファニーピアス　ツイストノットサマセット　ピアス片耳

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商品詳細
Tiffany\u0026Co.ティファニータイプ…ツイストノット サマセットピアス片耳素材…シルバーsilver925サイズ…約9mm箱、袋付き。メッシュの丸型になっていて、形がとてもかわいいです☆中古品ですので、よくご理解いただいた上でのご購入をお願い致します。
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