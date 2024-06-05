新品COACHコーチ長財布 ブラック

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ご覧頂きありがとうございます即購入可能です。[型番]・F52645[サイズ]・横20cm×縦10cm×厚み2cm/重量：約210g[カラー]・ブラック[仕様]・ファスナー開閉式内部・カード入れ×12・ポケット×2・マチ付き札入れ×3・小銭入れ×1背面・ファスナー付きポケット×1《注意事項》撮影時に開封しておりますが、商品自体は新品未使用品でございます。照明によりお色味が多少異なって見える場合がございます。サイズを記載しておりますが、素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。外箱や紙袋におきましては、輸送中に擦れて若干汚れている場合がございます。付属品タグ、ケアカード、箱、保存袋、紙袋購入先こちらの商品はアメリカCOACH直営アウトレットにて友人に購入してもらい送ってもらっている海外アウトレット正規品になります。出品前にきちんと検品し、問題箇所の無い商品のみ出品させて頂いています。ですが本商品はあくまでアウトレット品です。◇アウトレットとは◇メーカーで過剰生産された商品、シーズンオフの商品、普段の使用に支障のない程度の傷、シワ、押し跡、ファスナーの引っ掛かり、汚れのある商品、アウトレット限定で生産された商品、もちろん、中古ではなく新品・未使用品ですが、通常の商品と比べると品質に見劣りする場合がございます。上記の内容でお安くなっております。ご理解の上ご購入お願いします。自宅保管の為、気になる方はご購入をお控え下さい。