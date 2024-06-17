narifuri NF1008/1009 : Air-Taffeta SUITS

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商品詳細
カラー···ブラック季節感···夏ナリフリのエアタフタトラベルジャケットとパンツのセットアップになります。ジャケットがMサイズ、パンツがLサイズになりますので、ご注意ください。パンツは夏場によく履いていたため、腰回りに当たりとスレによる裂け目があります。写真にてご確認ください。メッシュ地で軽く、夏場でも着やすいと思います。
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