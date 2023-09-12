美品Theoy セオリー S Mスーツ セットアップ ジャージ素材 36 ...

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当方の商品をご覧いただき、ありがとうございます。■ブランドTheoyセオリー■アイテムスーツセットアップストレッチジャージ素材ストレッチ2B総裏ノータック現行タグ定価8万円グレーのストレッチ素材に黒のボタンがスタイリッシュなセオリーのスーツセットアップ。着心地抜群でビジネスはもちろん結婚式などパーティーシーンにもぴったり。柔らかな素材感なので夏を除く3シーズン着用可能です。黒スクエアタグの現行商品となります。■色グレー■素材レーヨン67%ナイロン28%ポリウレタン5%裏地キュプラ100%■サイズジャケット36/S肩幅43.5、身幅49、着丈69、袖丈63.5パンツ29ウエスト41.5、股上26.5、股下70.5、裾幅17.5■状態多少の着用感はありますが、お写真の通り全体としては美品です。新品ではないため、小傷などはリセール商品の特徴として、ご了承いただきまして、ご購入いただけますようお願いいたします。※備考・あくまでも一度人の手に渡ったお品ですので神経質な方はご遠慮下さい。・写真に写っているものが全てとなります。タグなどは付属しません。・その他フリマサイト、オークションサイトにも出品しております。売れ違いがありますことご容赦ください。・CtoC取引のため瑕疵を除き購入者都合の返品は対応しかねます。