  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
新品【ポールスミス コレクション】2Bシングルスーツ 黒無地 総裏地 XLX
商品番号 H94393640504
商品名

新品【ポールスミス コレクション】2Bシングルスーツ 黒無地 総裏地 XLX
ブランド名 ポールスミスコレクション
特別価格 税込 19,190 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

110,000円新品【ポールスミスコレクション】秋冬毛100％2Bシングルスーツ黒無地総裏地XLXv3859商品説明【ブランド名】　　ポールスミスコレクション【商品名】　　　　スーツ　204016【サイズ】　　　　XLXサイズ　(身長180・チェスト103㎝・ウエスト93㎝　内タグ記載)ジャケット　　　　　平置き：着丈76㎝・肩幅45㎝・袖丈62㎝・身幅55㎝パンツ　平置き：ウエスト45cm(w90)・股上27㎝・股下94㎝・腿幅31㎝・裾幅20㎝※裾上げ未処理★多少の誤差は出る場合があります。ご了承下さい。【色】　　　　　　ブラック　系　※画像にて確認下さい。【素材】　　　　　毛100％　裏地：キュプラ100％　日本製【状態】　　　　　新品未使用・予備ボタン付き【定価】　　　　　110,000円(税込)【コメント】ポールスミスコレクションのシンプル黒無地のスーツになります。冠婚葬祭にも◎※内タグスタンプ有仕様：2Bボタン・総裏地・サイドベント仕様こちらの商品は、正規店(ジョイックスコーポレーション)の新品です。#ウブウブのスーツセットアップ一覧はこちら注意事項●他でも販売していますので、出品を削除する場合があります。ご了承下さい。●同商品サイズ違いを出品する場合、同画像を使用する場合があります。●素人寸法により多少の誤差はご了承下さい。●基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品ディスプレイ品（展示品）、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、新品でも初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス（商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ）が無い限り返金、返品はお受け出来ません。
http://narcologia.ru/goods/cotton252961.html
http://narcologia.ru/goods/recommended900590.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual831046.html

新品【ポールスミス コレクション】2Bシングルスーツ 黒無地 総裏地 XLX
新品【ポールスミス コレクション】2Bシングルスーツ 黒無地 総裏地 ...

新品【ポールスミス コレクション】2Bシングルスーツ 黒無地 総裏地 XLX
新品【ポールスミス コレクション】2Bシングルスーツ 黒無地 総裏地 ...

新品【ポールスミス コレクション】2Bシングルスーツ 黒無地 総裏地 XLX
新品【ポールスミス コレクション】2Bシングルスーツ 黒無地 総裏地 ...

新品【ポールスミス コレクション】2Bシングルスーツ 黒無地 総裏地 XLX
新品【ポールスミス コレクション】2Bシングルスーツ 黒無地 総裏地 ...

新品【ポールスミス コレクション】2Bシングルスーツ 黒無地 総裏地 XLX
スーツ セットアップ | www.compugatecenter.com

新品【ポールスミス コレクション】2Bシングルスーツ 黒無地 総裏地 XLX
最高の Carhartt WIP Kunichi Nomura セットアップ 白 M セットアップ ...

新品【ポールスミス コレクション】2Bシングルスーツ 黒無地 総裏地 XLX
ノースフェイス ダウンジャケット ブラック 黒 メンズ-

新品【ポールスミス コレクション】2Bシングルスーツ 黒無地 総裏地 XLX
ロロピアーナ スーツの値段と価格推移は？｜173件の売買データから ...

新品【ポールスミス コレクション】2Bシングルスーツ 黒無地 総裏地 XLX
SOLOTEX 黒無地スーツ 【アジャスター付き】 ビジネス/リクルート ...

新品【ポールスミス コレクション】2Bシングルスーツ 黒無地 総裏地 XLX
83%OFF!】 Mサイズ グローブ 防寒手袋 メンズ レディース スマホ ...

新品【ポールスミス コレクション】2Bシングルスーツ 黒無地 総裏地 XLX
イタリア製高級生地使用(ゼニア)】スーツ 2つボタン 裏地キュプラ使用 ...

新品【ポールスミス コレクション】2Bシングルスーツ 黒無地 総裏地 XLX
ポールスミスコレクション スーツの値段と価格推移は？｜19件の売買 ...

新品【ポールスミス コレクション】2Bシングルスーツ 黒無地 総裏地 XLX
アローズ(UNITED ARROWS) ウール セットアップスーツ(メンズ)の通販 79 ...

新品【ポールスミス コレクション】2Bシングルスーツ 黒無地 総裏地 XLX
Paul Smith red ear チェスターコート 背抜き Ｌ ブラック-

新品【ポールスミス コレクション】2Bシングルスーツ 黒無地 総裏地 XLX
フラノ 無地 2B RG スーツジャケット -ストレッチ-

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru