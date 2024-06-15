新品【ポールスミス コレクション】2Bシングルスーツ 黒無地 総裏地 XLX

110,000円新品【ポールスミスコレクション】秋冬毛100％2Bシングルスーツ黒無地総裏地XLXv3859商品説明【ブランド名】 ポールスミスコレクション【商品名】 スーツ 204016【サイズ】 XLXサイズ (身長180・チェスト103㎝・ウエスト93㎝ 内タグ記載)ジャケット 平置き：着丈76㎝・肩幅45㎝・袖丈62㎝・身幅55㎝パンツ 平置き：ウエスト45cm(w90)・股上27㎝・股下94㎝・腿幅31㎝・裾幅20㎝※裾上げ未処理★多少の誤差は出る場合があります。ご了承下さい。【色】 ブラック 系 ※画像にて確認下さい。【素材】 毛100％ 裏地：キュプラ100％ 日本製【状態】 新品未使用・予備ボタン付き【定価】 110,000円(税込)【コメント】ポールスミスコレクションのシンプル黒無地のスーツになります。冠婚葬祭にも◎※内タグスタンプ有仕様：2Bボタン・総裏地・サイドベント仕様こちらの商品は、正規店(ジョイックスコーポレーション)の新品です。#ウブウブのスーツセットアップ一覧はこちら注意事項●他でも販売していますので、出品を削除する場合があります。ご了承下さい。●同商品サイズ違いを出品する場合、同画像を使用する場合があります。●素人寸法により多少の誤差はご了承下さい。●基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品ディスプレイ品（展示品）、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、新品でも初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス（商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ）が無い限り返金、返品はお受け出来ません。



新品【ポールスミス コレクション】2Bシングルスーツ 黒無地 総裏地 ...



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