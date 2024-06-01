マッキントッシュ　ロンドン　スーツ　セットアップ

マッキントッシュ ロンドン スーツセットアップサイズ 96-84-180股下80センチ シングルカットグレーのストライプ柄（写真12枚目）ウエスト3センチ程、広げてます冬物スーツです。サイズアウトの為、出品いたします。ほとんど着ていないので綺麗な状態です。中古品ですので、ご理解の上ご購入お願いいたします。サイズが合う方がいましたらお譲りいたします。季節感···秋季節感···秋、冬カラー···グレー



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