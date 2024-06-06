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- パヴォリア・レイネ 誕生日記念2022 直筆サイン入りポストカード ホロライブ
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商品詳細
※説明パヴォリア・レイネ誕生日記念2022直筆サイン入りポストカードホロライブです。新品未開封品になりますが、ポストカード袋の窓部に梱包、発送過程で発生したと思われる痕跡が見られます（高確率で発生する問題で痕跡が無い物が珍しいくらいです）。※発送についてゆうゆうメルカリ便のゆうパケットポストでネコポス段ボールに入れて発送予定となります。※注意背景（床、壁、敷物など）は出品物に含まれません。※備考即購入可能です。非喫煙、ペット無しです。社会人なため返信が遅くなる事もあります。
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