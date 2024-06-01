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R 印台銀メタル
商品番号 X78191402410
商品名

R 印台銀メタル
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 1,400 円
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商品詳細

材質···シルバー925〜950サービスで、燻して凹みの中など、黒っぽくオールド風の加工も可能ですmetalsmithsilversmithstampWork刻印手彫りengravingeaglepapaboykidsnavajo特注タタキメタルイーグル陰と陽リポウズバンプアウト彫金インディアンジュエリー小メタル中メタル大メタル太陽メタルネックレスブレスレットアンクレットキーホルダー
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