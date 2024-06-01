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商品詳細
材質···シルバー925〜950サービスで、燻して凹みの中など、黒っぽくオールド風の加工も可能ですmetalsmithsilversmithstampWork刻印手彫りengravingeaglepapaboykidsnavajo特注タタキメタルイーグル陰と陽リポウズバンプアウト彫金インディアンジュエリー小メタル中メタル大メタル太陽メタルネックレスブレスレットアンクレットキーホルダー
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