【極美品】 ルイヴィトン ポルトフォイユ サラ エピ ノワール 黒 長財布

⭐️ご閲覧頂きありがとうございます⭐️他にもLOUISVUITTON等の商品を出品していますので、宜しければ是非ご覧下さい！！お客様に出来るだけ良い状態でお届けできる様にクリー二ングをさせていただいています！もちろん正規品でございますので、安心してお買い求め下さい!※万が一正規品でなかった場合のみ返品対応致します!!【品名】ポルトフォイユ・サラ【ブランド】LOUISVUITTON【状態】・角などの状態 →目立つ角スレはございません・ホック開閉の状態 →きちんと開閉可能です・内側の状態 →かなり綺麗です・外側の状態 →かなり綺麗です【柄】エピ・ノワール黒ブラック【シリアルナンバー】SR0064【仕様】長財布札入れ×2ファスナー小銭入れ×1カードポケット×6内ポケット×1【サイズ】W19×H10cm【参考定価】90,720円（税込）【購入元】大手リサイクルショップ【補足】・ペット、喫煙等の問題はありません・出品前に細かく検品は致しますが、傷やシミ等の見落としがあるかもしれません・USEDであることを考慮して購入をお願い致します・発送はなるべく24時間以内に行いますが、用事等が重なって遅くなる場合は連絡させていただきます【付属品】本体のみの発送となります230744



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