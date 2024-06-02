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- 鳳皇 HOOH フルハーネス 対応 M 空調服 半袖 V9377 シルバグレー
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商品詳細
鳳皇 HOOHフルハーネス 対応 M空調服 半袖V9377シルバグレー〈注意〉こちらは空調服のみです2つ折りで宅配便コンパクトで発送いたします中の厚紙が折れた状態になりますご容赦くださいHOOHフルハーネス対応 M半袖ブルゾンV9377シルバグレー 村上被服サイズM機能：裏チタンコーティング・フルハーネス対応・内側ペン差し・ファスナー付バッテリーポケット・ケーブル止めマジックテープ・腰部保冷剤入れメッシュポケット・両脇ファスナー付ポケット・無線機が入る胸ポケット・軽量プラスチック使用ファスナー＆ボタン材質：ポリエステル100％フルハーネス対応仕様：ファン落下防止ネット付・2丁掛け対応フック付・ランヤード取り出し口・肩パット入り襟元仕様：襟元ソフトワイヤー：首回り360度からの風抜けを体感できます着丈（cm）：65裄丈（cm）：49裾廻（cm）：79胸囲（cm）：118#鳳皇#ホウオウ#HOOH#空調服#空調服半袖空調服はこちら #空調服Morinokoala
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