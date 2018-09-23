プライマルスクリーム　レアTシャツprimalscream

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91年 Primal Scream

オークションで落札しましたが２回しか着てません。レアなデザインで未だ同じものを見たことがありません。好きな方に着て欲しいです。ボディはフルーツオブザルームのMサイズ肩幅52身幅52着丈71素人採寸の為誤差はご了承ください。左袖端の下に１ヶ所色落ちが見られますが目立たないと思います。#プライマルスクリーム#primalscream