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プライマルスクリーム　レアTシャツprimalscream
商品番号 B67918659369
商品名

プライマルスクリーム　レアTシャツprimalscream
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 5,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オークションで落札しましたが２回しか着てません。レアなデザインで未だ同じものを見たことがありません。好きな方に着て欲しいです。ボディはフルーツオブザルームのMサイズ肩幅52身幅52着丈71素人採寸の為誤差はご了承ください。左袖端の下に１ヶ所色落ちが見られますが目立たないと思います。#プライマルスクリーム#primalscream
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