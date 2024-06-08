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【専用／06Tシャツ\u002680s VINTAGE／ロングバックル本革ベルト
商品番号 H87767091967
商品名

【専用／06Tシャツ\u002680s VINTAGE／ロングバックル本革ベルト
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※condition／めちゃくちゃ渋い仕上がりまだまだ活躍可能condition※color／BLACK\u0026silver※size／全長111cmバックル10.5cm10.5cmもあるバックルがまず強烈に渋い。さらに全体に無骨な鉄の金具がずらっと並んでる。COWleatherの頑丈な作りなのでガシガシ育てていけるのもありがたい。中々探してもみつからないレアなレザーベルトとなっている。
http://narcologia.ru/goods/plaque411607.html
http://narcologia.ru/goods/rouge542210.html
http://narcologia.ru/goods/recycling881114.html

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