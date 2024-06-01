ポケモンカードスノーハザード1BOXシュリンク付き

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商品詳細
安めに設定し、相場が不安定な時期ですので、お値下げ不可とさせていただきます。初期傷等が、発生している場合もございますので、神経質な方は購入をお控えください。素人目ということをご理解いただき、ご到着後のクレーム等は対応しかねます。それにより評価を下げる神経質な方はご購入をお控えくださいますようお願い申し上げます。
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