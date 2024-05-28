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商品詳細
※コピペ又は、一部コピペ、スクショ等の使用厳禁 (コピペは規約違反です、運営に報告します)___________________________________________■ETORエトロ／ヴィンテージネクタイ___________________________________________ ※値下げ交渉不可■size(寸法画像掲載)■colorグリーン■状態多少使用感はありますが、傷汚れは見当たりません^^※あくまで個人の主観になりますので了承下さい。 即購入OKです^^ #K出品一覧
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