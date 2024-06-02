【クロコダイル】DIESEL 正規品/厚ワニ革　高級レザーベルト　真鍮バックル

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ブランド:DIESELディーゼルバックル:SOLIDBRASS/真鍮重厚で堅牢なバックルロゴ入りサイズ:W（全長）102cmW（ウエスト）78cm~88cmH（幅）4.7cmD（厚み）0.4cm色:ブラウン(高級感ある厚みのあるワニ革)製造国:イタリア製状態:使用感少なく美品です。かなり重厚感のある真鍮ゴールドバックルの高級クロコダイルレザーベルトです。状態に問題ありません。正規品でない場合は全額返金、返品対応させて頂きますのでご安心ください。男性だけでなく女性にもお使い頂けますユニセックスなベルトです。ベルトのサイズが気になる方には、御希望の長さで穴をあけさせて頂く事も可能です。詳細は写真にてご確認くださいませ。気に入っていただける方がいらっしゃいましたら是非。＜お取り引きにおいてのご注意＞当方中古品に関しては素人です。自宅保管の為、小さなキズ等細かいことが気になる方は入札をご遠慮くださいませ。☆同時に2点以上購入される方には、お品物のお値段によって300円〜5000円まで、お値引きをさせて頂きますのでご連絡ください。尚、すり替え防止の為NC.NRでお願い致します。また、交渉中であっても他のサイトのお取引や即購入の方を優先させていただきますのでご了承ください。カラー...ブラウン素材...本革/クロコダイル