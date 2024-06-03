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即完売品　H.W.DOG\u0026CO. TRUCKER CAP 23ss ブラック
商品番号 T67025837786
商品名

即完売品　H.W.DOG\u0026CO. TRUCKER CAP 23ss ブラック
ブランド名 ザエイチダブリュードッグアンドコー
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。D-00004TRUCKERCAPサイズ　38コットン100%アクセントであるフロントロゴを刺繍に変更し、ロゴが引き立つようにデザインされたモデルになります。1970年代にベースを置いて作成しているため、縫製ミシンにも拘り70年代のものを使用しています。MacktrucksマックトラックBUDWEISERバドワイザーPabstblueribbonPBRパブストブルーリボンMillerlightミラーBUDLIGHTバドライトcoronaコロナKproductsトラッカーキャップトラッカーハットビンテージキャップTATTOOSTUDIOYAMADAタトゥースタジオヤマダOMOSSYCHANNELオモシーチャンネル山田蓮ヤマダレン　サイクルゾンビーズCYCLEZOMBIESロンハーマン長瀬智也　木村拓哉ChallengerチャレンジャーTheRealMcCoysリアルマッコイズCALEEキャリー　東洋エンタープライズネイバーフッドPherrowsフェローズGladhandグラッドハンドWeirdoウィアードchopper古着　supremehwdogtenderloinテンダーロイン　hwdogdog\u0026co
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