Alwaythの\"AlwaythNow\"Capです。ツバ、ボディ、天ボタンまでオールネイビーで統一されたクリーンなキャップです！ネイビーも色味も明る過ぎず、ダークネイビー寄りなので、様々なコーディネートに合わせやすい、使い勝手の良いアイテムです。フロントのアーチロゴのデザインが、色味もポップで、ネイビーのボディに非常に良く映えています！これぞalwaythというロゴのデザインになっています。組成の表記がないのですが、ボディの生地はナイロンかポリエステルの化繊系のものなので、ガシガシ使っていただけます！目立った汚れはありません。一般的な古着のコンディションです。(神経質な方はご購入ご遠慮ください)サイズはフリーサイズです。(アジャスターで調整可能です)被りはやや浅め〜普通ぐらいのつくりです。eddiebauer70s80s90sパタゴニアウールリッチヴィンテージビンテージアメリカ製アウトドアキャンプvintageLLBEANLLビーンランズエンドデニムビンテージvintage90年代50s60snorollノーロールmin-nanocomfortablereasonwonderlandsundaysbestpolarBRONZE56KALLTIMERSwhateveriggypalacethegoodcompany700fill1ldkcarharttgoofycreationPaletowncomfortablereasonl.l.beanused古着ラルフローレンpoloアメカジah.hpopeyeビッグシャツpoloralph長谷川昭雄ahbeamsMLBMLBキャップ企業モノカレッジロゴ柴田ひかり在原みゆ紀スーベニアキャップ



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Alwayth オルウェイス Alwayth Now Poly. Cap ロゴ刺繍キャップ ...



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Alwayth キャップ | フリマアプリ ラクマ



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