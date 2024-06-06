横浜流星 バースデーイベント ロゴキャップ

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商品詳細
LogoCap-EtoileFilante-オールマイティなブラックボディにさりげなく『ÉtoileFilante』の刺繍ロゴを入れ、横浜流星がサイズ感や形にこだわったキャップ。つば裏は横浜流星イメージカラーの紫に。#横浜流星#バースデーイベント#横浜流星FC#キャップ#ロゴキャップ#EtoileFilante現在では入手出来ないとてもレアなお品物だと思います。この機会に是非！画像のOPPに入れ替えてるので神経質な方は御遠慮下さいませm(*__)m他に、ロンＴトートバッグステッカーを出品しておりますm(*__)m
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