横浜流星 バースデーイベント ロゴキャップ

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LogoCap-EtoileFilante-オールマイティなブラックボディにさりげなく『ÉtoileFilante』の刺繍ロゴを入れ、横浜流星がサイズ感や形にこだわったキャップ。つば裏は横浜流星イメージカラーの紫に。#横浜流星#バースデーイベント#横浜流星FC#キャップ#ロゴキャップ#EtoileFilante現在では入手出来ないとてもレアなお品物だと思います。この機会に是非！画像のOPPに入れ替えてるので神経質な方は御遠慮下さいませm(*__)m他に、ロンＴトートバッグステッカーを出品しておりますm(*__)m