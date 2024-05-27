FUNNY ウォレット

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商品詳細
財布形···二つ折りカラー···ブラウン柄・デザイン···その他素材···本革サイズ：縦13.5cm横9cmマチ3cm※若干の誤差がございます。目立った傷や汚れはないですが、使用感は多少あります。神経質な方はご購入をお控えください。
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