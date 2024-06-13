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CHROME HEARTS ラウンドジップ レザーウォレット
商品番号 E78665432010
商品名

CHROME HEARTS ラウンドジップ レザーウォレット
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 36,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラックブランド】CHROMEHEARTS（クロムハーツ）【品名】RECFMINIミニラウンドジップレザーウォレット財布ブラック【対象】メンズ【表記サイズ】‐【実寸】縦幅：9センチ横幅：15.5センチ【素材表記】表記無し【原産国】表記無し【カラー】ブラック【商品状態】使用感有りシルバー部分全体的にくすみ/硫化/キズ有り前面左部分シワ/シルバー部分下部汚れ有り後面全体的にスレ/キズ有り両面縁に若干のスレ有り【商品番号】3023C310016【付属品】インボイス⚫️画像にて状態を確認いただき中古品とご理解の上ご購入ください。⚫️値下げ交渉には応じますが常識の範囲内でお願いいたします。✱93600→90000お値下げしました！
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