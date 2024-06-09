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商品詳細
MLBニューエラ5950タグ旧タグUSA製80sヴィンテージキャップサイドNEロゴ無キャップコンディションヴィンテージですので内側に多少の黄ばみなどありますが、40年ほど前の中古品になります。大きなダメージや表側に目立つ破れもなくまだまだ着用できます。サイズ73/8→約58.7cmヴィンテージな本物に拘る方いかがでしょうか？らくらくメルカリ便の宅急便コンパクト専用BOXにて発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/displease197331.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei324171.html
http://narcologia.ru/goods/preference52938.html
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80's USA製 newera シカゴカブス MLB キャップ ヴィンテージ - キャップ
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1点物◇子供用ニューエラMLBシカゴカブス青ベースボールキャップ帽子 ...
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