ポールスミス/カシミアマフラー

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柄・デザイン···無地カラー···ベージュ素材···カシミヤ色…ベージュ柄・デザイン···無地素材···カシミヤ100%縦約136㎝幅約31㎝フリンジ約7㎝素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。90年代のポールスミスのマフラーです。試着程度で長期保存してました。⭐️保管によるしわが少しあります。その他傷等はないかと思いますが素人検品になりますので、神経質な方はご遠慮ください。⭐️古い中古品、個人保管になりますので状態に神経質な方はご遠慮⭐️リサイクル資材を使用しての発送予定です。⭐️小さくたたんで発送します。ご理解の程よろしくお願いします。ペット、喫煙者はいません。即購入OKです。