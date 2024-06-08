デッドストック MACK TRUCKS トラッカーキャップ マックトラック 黒 ...

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#MACKTRUCKS#マックトラック1970~80年代カラー/BLACKLOUISVILLEボディメッシュキャップフロントワッペンデッドストック出荷時ステッカー付き70〜80年代頃のものと見えるMACKTRUCKSのトラッカーキャップです。定番のブルドッグロゴとディーラーのワッペンが施された最も人気の高いデザインです。アメリカのトラックメーカーであるMACKTRUCKSはコアなファンが多い事で知られ、グッズ等は古着市場では高値で取引されています。キャップのボディはマックトラックのキャップではお馴染みのLOUISVILLE。ツバ裏に出荷時のステッカーが残ることからデッドストックと見えます。また生地の張りも強く残り、状態も非常に良いです。裏地に当てられたスポンジは劣化しており取り除いています。益々値段の高騰著しいこの辺りのアイテム、是非この機会にご検討下さい！マックトラックスMacktruckCloveruグローバルKproductsトラッカーキャップトラッカーハットビンテージキャップTATTOOSTUDIOYAMADAタトゥースタジオヤマダOMOSSYCHANNELオモシーチャンネル山田蓮ヤマダレンサイクルゾンビーズCYCLEZOMBIESRonHermanロンハーマン長瀬智也木村拓哉harleydavidsonハーレーハーレーダビッドソンrollermagazineローラーマガジンRippermagazineリッパーマガジンChallengerチャレンジャーTheRealMcCoysリアルマッコイズCALEEキャリー東洋エンタープライズNeighborhoodネイバーフッドPherrowsフェローズGladhandグラッドハンドWeirdoウィアードバイカーbikerチョッパーchopperビンテージ古着FlandersフランダースWasselワッセルAEEエーダブルイーBatesベイツCheetahsissybarシーシーバー