レアデザイン《Disney ディズニー》ミッキーTシャツ/ブラック/メンズ4XL

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古着を中心に出品しております。※送料無料※コメントなしの即購入OK◎#古着shop_cotonavintage《Disneyディズニー》ミッキー半袖Tシャツ/メンズ4XLレアデザイン○ミッキーＴシャツ◎人気ストリート系ビッグプリントがかわいいアイテムです♪■COLOR:ブラック■SIZE:メンズ4XL［US3X］■実寸サイズ（※素人の採寸なので目安程度でお願いします）肩幅 70cm身幅 76cm着丈 84cm袖丈 27cm■CONDITION 【B】目立つダメージのない良品です。※クリーニング済み。【S】未使用・デッドストック・新品【A】使用感も少なく大変状態の良い商品【B】多少の使用感はあるが目立つダメージのない商品【C】目立つ使用感や部分的にダメージがある商品【D】全体的な使用感や目立つダメージがあるが着用は可能状態は個人の印象を基準にしております。古着・ヴィンテージにご理解のない方、新品同様のものをお求めの方はご遠慮ください。※着画はお断りいたします。※写真のカラーは撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合があります。ご了承の上お買い求め下さい。