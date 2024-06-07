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NEIGHBORHOOD Tシャツ NH . TEE SS-11
商品番号 P97411895361
商品名

NEIGHBORHOOD Tシャツ NH . TEE SS-11
ブランド名 ネイバーフッド
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEIGHBORHOODTシャツNH.TEESS-11コットン天竺のオリジナルボディーを使用したショートスリーブTシャツ。正面にグラフィックをラバープリント。ワンウォッシュ。新品未使用品です。すでにオンラインでは完売している商品です。着丈約73.5cm、身幅約59cm、肩幅約52.5.cm、袖丈約24cmになります。NEIGHBORHOODネイバーフッド
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