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モラレスパイソン革 ヘビ皮財布 ラウンドファスナー メンズ・レディース日本製
商品番号 W45048814745
商品名

モラレスパイソン革 ヘビ皮財布 ラウンドファスナー メンズ・レディース日本製
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 6,210 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形...二つ折り素材...本革【送料無料】モラレスパイソン財布　ニシキヘビ　ラウンドファスナー★ワシントン条約に基づき適法に輸入された東南アジア産のヘビ革を使用しています。　モラレスはパイソン革のなかでも品質強度のなかでも最高級のものであり、　国内の優秀なタンナーで最新の鞣製技術により価値を一層高めるべく染色加工された一品です。★サイズ：約12ｃｍ×約10ｃｍ★カード収納部分：６、ポケット：１、小銭入れ：１★幅約:１２cm縦約：１０cm★カラー：ナチュラル★メーカー希望価格19,800円★日本製★送料無料
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