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ポケモンカード『ミュウツーV　SR　SA』美品
商品番号 Q78989644350
商品名

ポケモンカード『ミュウツーV　SR　SA』美品
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 3,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。コレクション整理のため出品致します！(*ᴗ͈ˬᴗ͈)”プロフィールを必ずお読みください。☆ポケモンカード☆..・ミュウツー_V_SR_SAスリーブ等に入れ保管しております。目立った傷や汚れ等はありませんでしたが、一応素人検品ですので画像をご確認の上、御理解頂ける方でお願い致します…m(__)m気軽にコメントお待ちしております！#みらいのもり#ポケモンカード
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