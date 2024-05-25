ポケモンカード『ミュウツーV　SR　SA』美品

ご覧いただきありがとうございます。コレクション整理のため出品致します！(*ᴗ͈ˬᴗ͈)”プロフィールを必ずお読みください。☆ポケモンカード☆..・ミュウツー_V_SR_SAスリーブ等に入れ保管しております。目立った傷や汚れ等はありませんでしたが、一応素人検品ですので画像をご確認の上、御理解頂ける方でお願い致します…m(__)m気軽にコメントお待ちしております！#みらいのもり#ポケモンカード