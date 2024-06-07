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超美品 ルイヴィトン ヴァスコ ダミエ グラフィットN61653 長財布
商品番号 G28827763560
商品名

超美品 ルイヴィトン ヴァスコ ダミエ グラフィットN61653 長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 10,266 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィトンダミエ　グラフィットポルトフォイユヴァスコN61653製造番号SP4197確実に正規品となります。イニシャル入ってますが、目立ちません。ファスナーの開閉スムーズ、金具もとても綺麗です。ベタつき、剥がれなどありません。とても綺麗な状態を保っておりますが、あくまでも個人的な判断です。使用品と言うことをご理解いただき入札お願いいたします。付属品は画像に写っているものが全てです。すり替え防止のため返品、返金お受けしておりません。発送はポスト投函型ではなく、対面受け渡しのゆうパックを利用しますのでご安心ください。
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