COMME des GARCONS L字財布Huge Logo 3100HL

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※値下げ対応できませんm(__)m正規品、新品未使用・箱入りです。カウレザーのL字財布です。定価は18150円です。■型番:SA3100HLHugeLogo■カラー:BLACK■素材:カウハイドレザー■サイズ:H約10cmxW約11cmxD約1.5cm■仕様:内側オープンポケット×1■付属品:コムデギャルソン専用BOX当方、タバコは吸いませんので黄ばみや匂いの心配はございません。ペットも飼っておりません。送料込みのお値段ですので値下げ対応はできません。