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COMME des GARCONS L字財布Huge Logo 3100HL
商品番号 N90713988804
商品名

COMME des GARCONS L字財布Huge Logo 3100HL
ブランド名 ウォレットコムデギャルソン
特別価格 税込 3,602 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※値下げ対応できませんm(__)m正規品、新品未使用・箱入りです。カウレザーのL字財布です。定価は18150円です。■型番:SA3100HLHugeLogo■カラー:BLACK■素材:カウハイドレザー■サイズ:H約10cmxW約11cmxD約1.5cm■仕様:内側オープンポケット×1■付属品:コムデギャルソン専用BOX当方、タバコは吸いませんので黄ばみや匂いの心配はございません。ペットも飼っておりません。送料込みのお値段ですので値下げ対応はできません。
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