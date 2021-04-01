❗️廃盤激レア　人気色　程度良好❗️ポールスミス　財布　二つ折り

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商品詳細
2019年に銀座シックスで購入しました。使用感は多少ありますが、まだまだ使えると思います。色褪せではなく、もともとこの様な色です。色も人気の色で即完売となるお品物でした。ハイエンドのコレクションモデルのため価格は78000円でした。(取引について)以下必読願います。購入者はトラブルの防止のため読んだとさせて頂きます。購入後に3Nを知らなかったと言う方が1人いたため、そう言った方は購入お控えお願いします。細かなことは、写真でご判断してご自身の責任でご購入ください。商品によっては配送時に、細部の破損や汚れ、劣化の進行などの見落としがある場合がございます。完璧の完璧を求める方、神経質な方はお控えください。中身すりかえのトラブル防止を考え、3N厳守です。3Nしっかり守れる方のみご購入お願い申し上げます。受け取り後は、評価をお願い致します。カラー···ブルー財布形···二つ折り素材···本革ポールスミスアクセサリーポールスミス服ポールスミス財布ポールスミスポールスミスシューズポールスミス靴ポールスミス服ポールスミスカバンポールスミスアクセサリーポールスミススーツ#PaulSmith#ポールスミス#ネクタイ#ネクタイコーデ#スーツ#ビジネス#古着#古着コーデ#プレゼント#入手困難#即購入可
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