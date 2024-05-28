VINTAGE NEW ERA 90s MADE IN USA CAP

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ニューエラのヴィンテージキャップです。このMの意味がわからないんです。個人的に良く捉えればミシガンなのかミルキーウォーク。ヒントがあまり無いので持ち主がMの意味をつければ良いかと。イニシャルがMの方是非。90年代のアメリカ製です。探すとこのタグのニューエラはなかなかないですよ！サイズM-L中古です。主観では状態良いです。中古、ヴィンテージにご理解ある方よろしくお願いします。他にも、パタゴニア、ノースフェイス、アディダスジャージ、オールドナイキ、チャンピオン、ステューシー、リーバイス、MLB、NFL、NBA、ヴィンテージ古着、等のコレクションアイテム等を多数出品してますのでご興味ある方は是非よろしくお願いします。