

クロコダイルのベルト クロコダイルのベルト



クロコダイルのベルト クロコダイルのベルト



クロコダイルのベルト クロコダイルのベルト



クロコダイルのベルト クロコダイルのベルト



クロコダイルのベルト クロコダイルのベルト



クロコダイルのベルト クロコダイルのベルト



クロコダイルのベルト クロコダイルのベルト



クロコダイルのベルト クロコダイルのベルト



クロコダイルのベルト クロコダイルのベルト



クロコダイルのベルト クロコダイルのベルト



クロコダイルのベルト クロコダイルのベルト



クロコダイルのベルト クロコダイルのベルト



クロコダイルのベルト クロコダイルのベルト



クロコダイルのベルト クロコダイルのベルト



クロコダイルのベルト クロコダイルのベルト

実家にあった古いものですが、未使用となります裏にBellyCrocodileとありますベルトの長さは，約105センチ桐の箱に入っていたため、型がついて、置いた時に丸くなりませんが、使っているうちに，戻ると思います自宅保管の為，ご理解頂けます方、どうぞ宜しくお願い致します送料の関係で、ベルトのみの発送とします不明点、ご質問受けますので、ご納得の上，ご購入頂けますよう、NCNRで宜しくお願い致します