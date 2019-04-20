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クロコダイルのベルト
商品番号 S41666339047
商品名

クロコダイルのベルト
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 4,876 円
在庫状況 あり

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商品詳細

実家にあった古いものですが、未使用となります裏にBellyCrocodileとありますベルトの長さは，約105センチ桐の箱に入っていたため、型がついて、置いた時に丸くなりませんが、使っているうちに，戻ると思います自宅保管の為，ご理解頂けます方、どうぞ宜しくお願い致します送料の関係で、ベルトのみの発送とします不明点、ご質問受けますので、ご納得の上，ご購入頂けますよう、NCNRで宜しくお願い致します
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