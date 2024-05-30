US【ウール CPO ジャケット】裏ボア キルティング チェック柄 メンズL

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古着を中心に販売しております。☆フォロー割引も❗️（詳細はプロフィール、下記に記載）他にも様々なアイテムを出品しております♪→#古着屋monet（古着屋モネ)→#monet_jacket（ジャケット/コート/アウター類)☆US古着☆vintage【ウールCPOジャケット】裏ボアキルティングチェック柄メンズL裏ボアに袖はキルティングのウール混CPOジャケット。しっかりとした厚みで保温性抜群のシャツジャケットです！———————————————【サイズ】メンズL程（42）【カラー】オレンジ系【詳細サイズ】肩幅:約50cm身幅:約61cm着丈:約71cm袖丈:約63cm※素人採寸なので参考程度にお願い致します。【コンディション】・クリーニング済み。・袖裏地のキルティングに擦れややぶれがあります。・ウール地に一部虫食いがあります。・スナップボタンに青錆はありますが、使用には問題ありません。・一般的な古着程度の使用感はありますが、目立つダメージのない良品です。※古着・ヴィンテージ品にご理解ある方、神経質な方はお控え下さい。新品とは違う微細で目立ちにくい汚れはあらかじめご理解お願いします。———————————————★コメントなしの即決OKです。★質問があればお気軽にコメントを♪★中古品ですので神経質な方はお控え下さい。———————————————☆お得な【フォロー割引】しております☆①「vintage古着★monet★」をフォロー②コメント欄にてフォローしたことをお伝え下さい③お値引きさせていただきます！●10,000円以上→300円引き●5,000円以上→200円引き●2,000円以上→100円引きぜひご利用ください♪※購入前にコメント欄でフォローしていることをお知らせください！※購入後は割引できませんので、ご了承下さい。古着、古着mixがお好きな方に♪