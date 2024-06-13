美品 patagonia キャップ

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2～3年ほど前の夏に、オシュマンズでキャンプ用に購入したタックビルキャップです。自分には似合わないのでほとんど着用しないままクローゼットにしまっていました。今後も使用しないので出品します。着用回数は短時間2～3回程度で、個人的には美品かと思いますが、あくまでも素人保管の中古品です、ご了承ください。畳んでの発送となります。