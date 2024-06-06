SAAD サード　ターコイズネックレス

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商品詳細
※ご購入前にコメント願います！♡この度はご覧いただきありがとうございます♡当店では、アウトレット品や新品家具などお品を多数取り扱いさせていただいております！ぜひ、他の商品もご覧くださいませ☆#cheeey☆↑こちらから私の商品ページへレッツゴー☆彡【商品説明】SAADターコイズネックレスになります！！ターコイズが大きくインパクトかなりあります！！身につけるものですので多少の傷はありますが、目立つようなものや石の欠けなどもなく美品かと思います！すでに廃盤のレアモデルの為なかなか手に入らないかと思います！気に入られましたらご購入ご検討ください！※トップのみの販売となります。#サード#SAAD#saad#ネックレス#ターコイズネックレス#ターコイズ#ネックレストップ#シルバー#シルバーネックレス
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