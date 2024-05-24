CHANEL カードケース　名刺入れ　シャネル　パスケース

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商品詳細
※閲覧いただきありがとうございます。※即購入可能素材···本革カラー···ブラウンロゴ シルバー光の反射により1枚目と2枚目の写真が少し黒く見えますが黒っぽいブラウンカラーになります。あくまで中古品になりますので神経質の方はご購入をお控えください。
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