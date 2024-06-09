■新品■ シルバー 925 リング 天然石 指輪 ストーン 卵 メンズ ホワイト

■新品■シルバー925リング天然石指輪ストーン卵メンズホワイト白レディース丸型S925ヴィンテージジョージオールドレトロアンティーク銀オシャレ純銀指輪ジェンセンファッションリング107813■□閲覧いただきありがとうございます□■斬新な古き良きデザインのものを多く取り扱っております。ぜひご覧くださいませ。#shopTOM■□コメ無し即購入大歓迎□■苦手な方はお取引メッセージ無しでも構いませんので、どうぞご安心ください！■□商品詳細□■◆デザイン天然石◆サイズリングのサイズ︰約14号(調整できます。)太さ：約0.3～1.6cm重量：約4.8g◆素材シルバー925(純銀)■□注意事項□■◆スマートフォンで撮影しておりますので光の加減などで色味が多少違う場合があります。◆測り方によってサイズが異なる場合がございます。◆着画などは衛生上の都合によりお断りしております。◆商品の状態には個体差がございます。◆実際の写真とストーンの配置や色が違う場合がございます。◆サイズや商品に関する詳細は写真や説明文に記載しておりますので「イメージと違った」「思っていたよりも大きかった」などご購入者様のご都合による返品＆クレームにはご対応致しかねますので予めご了承ください。◆ご購入前であれば同梱割引いたしますので複数ご購入される方は必ず購入前にお申し付けください。◆配送方法は匿名配送を希望しておりますのでご了承ください。◆ご希望の配達日時の指定がある方は購入前に300円値上げしますので必ずご購入前にお申し付けください。



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