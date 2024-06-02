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☆Vintage Cap☆ スナップバック　　ビンテージ
商品番号 H43912230456
商品名

☆Vintage Cap☆ スナップバック　　ビンテージ
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VintageMillerInTheHousecapUS企業物。正面だけではパッと見分からないですしかなり良い所突いてるデザインかと。勿論当時物です。当時も弾数は少なったのでは？※年代モノな為、傷、汚れ、形崩れ、色落ち、サビがあります。画像を良く確認してご購入して下さい。商品に問題があっても返品には応じません。
http://narcologia.ru/goods/ordering276479.html
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