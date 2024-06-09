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商品詳細
長さ約45cm幅約3-3.5mm十数年以上前アメリカから購入。かなり昔USAインディアンジュエリーかメキシカンジュエリーに付いていたものです。ビンテージネックレス、スネークチェーン、ロープチェーン、スクリュー、イタリアンシルバー。他のロープチェーンよりも太めのサイズになります。通常細めが多いので更にイタリア製刻印は非常に希少です。ヴィンテージ品の為薄れていますがITALY925刻印あります。インディアンジュエリー、メキシカンジュエリー等のコーデやコレクションに。ヴィンテージの為傷汚れダメージ等ある場合が御座います。モニターや撮影時の光加減で実物の色味と差異が生じる場合が御座います。中古品に神経質な方は購入をお控え下さい。ご自身で納得された方のみ購入お願い致します。インディアンジュエリーメキシカンジュエリーMexicanMEXICOSTERLINGSILVER銀無垢ナバホホピズニアンカーチェーンロープチェーンスクリューイタリアベネチアンイタリアンシルバーフィガロチェーン喜平チェーン太角チェーンカット小豆マリーナホースビット極太カラー...シルバー材質...シルバー
http://narcologia.ru/goods/pompous554623.html
http://narcologia.ru/goods/diamond820458.html
http://narcologia.ru/goods/message891727.html
イタリアンシルバー スクリュー メキシカン 極太 ロープ ITALY 925 大-
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ヴィンテージ メキシカン ロープ 極太 イタリア製 スクリュー ITALY925-
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チェーン シルバー925 50cm フレンチロープ カットロープ イタリア製 ...
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イタリアンシルバー スクリュー メキシカン 極太 ロープ ITALY 925 大-
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ヴィンテージ メキシカン ロープ 極太 イタリア製 スクリュー ITALY925-
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