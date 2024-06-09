RAKUGAKI キャップUVERworld TAKUYA∞着用ブランド

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☆新品未開封☆UVERworldTAKUYA∞さんが着用されているブランドRAKUGAKIのキャップです！！ブランド発足時に販売していたキャップの為、かなりレアかと思われます！！！⭕️即購入購入後、袋から一度も出しておりません。※自宅保管の為、神経質な方はご遠慮下さいませ。#RAKUGAKI#UVERworld#TAKUYA∞#キャップ