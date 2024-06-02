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［新品］エイプA BATHING APE BAPESTA スニーカー ネックレス
商品番号 Q28489002778
商品名

［新品］エイプA BATHING APE BAPESTA スニーカー ネックレス
ブランド名 アベイシングエイプ
特別価格 税込 1,628 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大幅値下げしています。現在クーポン発行されているのでぜひこの機会にいかがでしょうかエイプのショッパーに入れて発送します！金属特有の細かな傷は少しありますが新品未使用で撮影のみ箱から出しました。自宅保管であることご了承お願いします。値下げ交渉可能【ブランド】ABATHINGAPE/アベイシングエイプ【色】金/ゴールド【商品状態】チェーン長さ：約72cm【サイズ】表記無し縦：4cm、横：1.5cm【素材】画像参照素材タグ無しBAPESTAスニーカー箱有材質···ゴールドカラー···ゴールド
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