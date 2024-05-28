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ゴールド 24インチ　テニスチェーン　テニスネックレス　LEX　カッティング
商品番号 G35849625489
商品名

ゴールド 24インチ　テニスチェーン　テニスネックレス　LEX　カッティング
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 5,424 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(^^)マイアミキューバンチェーンやチェーンネックレスブリンブリン・キラキラなアクセサリー・ジュエリーアバランチやキングアイス等のキヘイ喜平ネックレスLEX・平本蓮・萩原京平・rizin・トラヴィススコットkrkc\u0026coのファッションが好きな方他にもテニスチェーンマイアミチェーンテニスネックレスキューバンチェーンマイアミリンク等、安価なもの高価なパヴェ留め爪留めのもの、素材がsilverのネックレス等も販売していますので、ぜひ見ていってください‼︎#k_Jewelry_テニスチェーンこちらの商品は大粒のキュービックジルコニアを使ったテニスチェーンネックレスとなります！中央の大粒のキュービックジルコニアがとても綺麗に輝くようなカッティングを施してあるため、かなりキラキラ色んな色を放ち輝きます‼︎(^^)安価で購入したい方用に、中央の石に特殊なカッティングを施していない同じようなデザインのネックレスも2980円〜で販売していますのでそちらも見ていただけると幸いです‼︎(^^)写真からもお分かりになるように高級感抜群の商品でメンズレディース共にオススメの商品です(^^)同じデザインのブレスレットもございますのでそちらの方もオススメです！！！是非見ていってください^^私の出品しているハイグレード商品は下記ハッシュタグから見ていっていただけると幸いです(^^)↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#k_Jewelry_ハイグレード■色ゴールド■長さ24インチ(約60㎝)■幅約12㎜■素材　Copper18KGP仕上げ本品は新品未使用で即購入OKです^^
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