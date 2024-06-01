MOTO クロコダイルレザー　カードケース

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商品詳細
カードケース兼お札入れにしていました。お札は2つ折りだと少し飛び出て、フラップを閉じた時に一緒に曲がります。純金×純銀のイーグルスタンプコンチョがカッコいいです！CA6になる前のモデルなります。縦7.3横11.6目立つ傷なく状態は良いです。MOTORMOTORATORY
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