wtaps 23AW 新作　キャップ　ダブルタップス　dcdt 40% FPAR

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商品詳細
新品です。T-6M02/CAP/CTPL.TWILL.PROTECT(232HCDT-HT04)コットン/ポリエステル混紡のツイル生地を使用したミッドクラウンタイプの6パネルボールキャップ。ブリムとドームで配色になっているバイカラー仕様で、フロントとバックに刺繍モチーフ。シンセティック素材のオリジナルアジャスターで調節可能。※サイジングとシルエットが、232HCDT-HT01_HAT01と同様の仕様に変更になります。FABRIC:POLYESTER65%,COTTON35%
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【WTAPS】23SS T-6L 01 / CAP キャップ 帽子 | フリマアプリ ラクマ
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