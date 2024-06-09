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ニューエラ59FIFTY カスタムキャップ ニューヨークヤンキース
商品番号 T72085569085
商品名

ニューエラ59FIFTY カスタムキャップ ニューヨークヤンキース
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEWERAのキャップです。海外ショップの別注品となります。　モデル：59FIFTY　サイズ：71/2　カラー：バーガンディレッド（ツバ裏：ベージュ）使用後はブラッシングの上、大切に保管していました。まだまだ使える状態かと考えます。購入後のトラブル防止の為、必ず古着・中古品に理解がある方の購入をお願いします。以上です。カラー···レッド形···ベースボール
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