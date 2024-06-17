ペンダントトップブッダチャームstabridgetheapartment好きの方

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★★★落札後すぐにご連絡、ご入金頂ける方のみお願いします★★★【商品状態】両面ブッダは珍しいタイプです、ペンダントトップのみの出品となります。天然石の特性上、色のムラや、クラック、細かい傷やビーズに加工する際の凹み、黒点などがある場合がありますが、石たちそれぞれの個性であり、不良品ではないのでご了承ください。【サイズ】約34mm×約27mm素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。イメージは画像にて確認お願い致します。鑑定書がないため、翡翠タイプとしてお願いします、留め具はステンレス製で金ではありません。★くれぐれも中古になりますので、中古品にご理解のある方のみご入札お願いします。また、【完璧を求められる神経質な方】、【評価の悪い方】、【新規の方】のご入札はご遠慮願います。★NCNR条件のみの方お願いします。★発送は極力早めを心がけていますが、仕事の都合で基本、週末土日での発送になりますのでご了承下さい。発送はヤマトになります。★☆その他たくさん出品中ですのでぜひご覧ください★☆#the_apartment#theapartment#stabridge#irak#awake#supreme#moma#almeda