超希少 1999s サクラ大戦 太正浪漫堂 心斎橋店 開店記念 Tシャツ ...

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〇状態：こちらの商品は、【A】ランクです。【S】ほぼ新品。美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED品【B】古着ゆえの使用感や小さなシミはあるが全体的な目立った汚れはない【C】使用感と目立つ傷や汚れあり【N】新品、未使用品、デッドストックなど【J】ジャンク品〇size：L実寸平置き(cm)着丈70身幅55肩幅51袖丈22