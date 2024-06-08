【セット】Orbitkey サフィアーノレザーキーオーガナイザー、マルチツール

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商品詳細
Orbitkey、2点セットです。①サフィアーノレザーキーオーガナイザー×1個※元々ゴールドの留め具を黒の留め具(公式ストアにて1980円のもの)変更しております。元々付属していたゴールドの留め具は付属しません。②マルチツールv2×1個1年ほど使用し目立つ傷はありませんが、使用感や使用に伴うスレ傷などはございますので、写真にてご確認ください。よろしくお願いします。
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