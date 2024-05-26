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☆在庫処分 20cm アジャスター K14GF ゴールドフ リフォーム 579
商品番号 Q88117429934
商品名

☆在庫処分 20cm アジャスター K14GF ゴールドフ リフォーム 579
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

補足説明：20cmアジャスターK14GFゴールドフィルドチェーンネックレスペンダント用レディース金属アレルギー対応リメイクリフォーム579複数店舗で販売させて頂いておりますため、売り切れ次第終了となります。商品内容　：素材：K14GFゴールドフィルド長さ：約20cmアジャスター1コマの大きさ：約3mm×2mmK14GF(14金ゴールドフィルド)を使用したスライドアジャスターです。K14GFは金の層を高熱と圧力で真鍮に圧着したもので、その金(10K以上)の層の重量が素材を含む総重量の1/20以上あるものをいい、欧米では大変ポピュラーな素材です。当ショップで使用しているものは、金メッキと異なりとても厚いK14（14金）の層になっており、長期間使用しても剥げにくいためアレルギーになりにくい素材としても優秀です。（全ての人にアレルギー反応がないわけではありません。）色もシャンパンゴールドのような輝きで大変高級感があります。ブランドなど　：//AccessoriesSalt(アクセサリーソルト)のストアを表示梱包にも注意してお届け致します。土日祝に関して、配送業者がお休みであるため、土日祝前のご注文は出荷が遅れる可能性があります。ご理解の上ご購入下さいませ。いつまでもありがとうございます。
http://narcologia.ru/goods/smear540704.html
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