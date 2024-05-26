☆在庫処分 20cm アジャスター K14GF ゴールドフ リフォーム 579

補足説明：20cmアジャスターK14GFゴールドフィルドチェーンネックレスペンダント用レディース金属アレルギー対応リメイクリフォーム579複数店舗で販売させて頂いておりますため、売り切れ次第終了となります。商品内容 ：素材：K14GFゴールドフィルド長さ：約20cmアジャスター1コマの大きさ：約3mm×2mmK14GF(14金ゴールドフィルド)を使用したスライドアジャスターです。K14GFは金の層を高熱と圧力で真鍮に圧着したもので、その金(10K以上)の層の重量が素材を含む総重量の1/20以上あるものをいい、欧米では大変ポピュラーな素材です。当ショップで使用しているものは、金メッキと異なりとても厚いK14（14金）の層になっており、長期間使用しても剥げにくいためアレルギーになりにくい素材としても優秀です。（全ての人にアレルギー反応がないわけではありません。）色もシャンパンゴールドのような輝きで大変高級感があります。ブランドなど ：//AccessoriesSalt(アクセサリーソルト)のストアを表示梱包にも注意してお届け致します。土日祝に関して、配送業者がお休みであるため、土日祝前のご注文は出荷が遅れる可能性があります。ご理解の上ご購入下さいませ。いつまでもありがとうございます。



☆在庫処分 20cm アジャスター K14GF ゴールドフ リフォーム 579の通販 ...



☆在庫処分 20cm アジャスター K14GF ゴールドフ リフォーム 579の通販 ...



☆在庫処分 20cm アジャスター K14GF ゴールドフ リフォーム 579の通販 ...



☆在庫処分 20cm アジャスター K14GF ゴールドフ リフォーム 579の通販 ...



☆在庫処分 20cm アジャスター K14GF ゴールドフ リフォーム 579の通販 ...



☆在庫処分 20cm アジャスター K14GF ゴールドフ リフォーム 579の通販 ...



[Accessories Salt] 20cm アジャスター K14GF ゴールドフィルド チェーン ネックレス ペンダント 用 レディース 金属アレルギー対応 リメイク リフォーム



グリーンクラブ Tシャツ - www.csharp-examples.net



[Accessories Salt] 20cm アジャスター K14GF ゴールドフィルド チェーン ネックレス ペンダント 用 レディース 金属アレルギー対応 リメイク リフォーム



メーカー公式ショップ ベビー帽子 ニット帽 帽子 | memoirs ...



Voyage by vaqutaux ヴァクトー バルーントップス - www.csharp ...



Carhartt】 カーハート ワンポイント刺繍 Tシャツ 新品 送料無料 - www ...



姫路レザー 本革 ビジネス ベルト 30mm 52 チョコブラウン 国産 - www ...



Voyage by vaqutaux ヴァクトー バルーントップス - www.csharp ...



[Accessories Salt] 20cm アジャスター K14GF ゴールドフィルド チェーン ネックレス ペンダント 用 レディース 金属アレルギー対応 リメイク リフォーム