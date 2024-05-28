黒 リーバイス 8305 長財布 ラベルパッチ エコレザー ブラック

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Levisラベルパッチザインラウンドファスナー長財布8305財布のフロント部分にあの有名なリーバイスのデニム使用されてるツーホースのラベルパッチが型押しが施されているお洒落な財布！お手入れが簡単で水にも強いエコレザーを使用した軽量な財布です！人気のラウンドファスナーデザインでしっかり閉まる中身が出ないので便利！蛇腹デザインでお札やカード、小銭などの出し入れがスムーズで使いやすい！角が丸いので、革の擦れが少なくきれいに長持ちします。シンプルなデザインで贈り物やプレゼントに最適です！【カラー】ブラック黒（画像1枚目）【サイズ】横20cm/縦9.5cm/厚さ2.5cm【仕様】お札入れ ：2ヶ所カード入れ ：8ヶ所フリーポケット：2ヶ所ジップ小銭入れ：1ヶ所【素材】エコレザー（合成皮革）【生産国】中国